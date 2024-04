Syarikat penjagaan kulit, The Raw, menginfak sebanyak 50 tan beras kepada 10,000 golongan memerlukan terutama wanita dan ibu tunggal menerusi Inisiatif Sentuhan Kasih The Raw yang dibuat bersama diadakan bersama Pertubuhan Kebajikan RichWorks (RichWell) dan Enrichment Media Lab Sdn Bhd dengan kerjasama Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia (Gerakwanis).

