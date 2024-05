KUALA LUMPUR – Kementerian Luar Negeri, melalui Suruhanjaya-Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka dan New Delhi, sedang memantau rapat impak susulan Siklon Remal, yang melanda persisiran pantai Bangladesh dan Bengal Barat, India pada 26 Mei lalu.

Wisma Putra berkata, rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas digesa untuk sentiasa berwaspada, mengikuti perkembangan terkini, dan mematuhi arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan.

Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular atau mempunyai sebarang pertanyaan lanjut dinasihatkan untuk menghubungi Suruhanjaya-Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka dan New Delhi seperti di bawah:

SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA DI DHAKA

Alamat : House No. 19, Road No. 6,

Baridhara Diplomatic Enclave,

Dhaka

No. Telefon : +88 018 4179 8077

Emel : [email protected]

SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA DI NEW DELHI

Alamat : 50-M, Satya Marg,

Chanakyapuri, New Delhi

No. Telefon : +91 859 5550594

Emel : [email protected]

– MalaysiaGazette