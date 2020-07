“Bagi FINAS mudah saja iaitu sama ada memiliki lesen atau tiada lesen. Jika ada lesen OK, kalau tak ada lesen dikira salah,” katanya kepada pemberita selepas majlis pelancaran Nation of Women (NOW) Negeri Pahang di sini hari ini, yang turut dihadiri Presiden NOW Haniza Talha dan Pengerusi FINAS Zakaria Abd Hamid.