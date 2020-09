TAMIL NADU – Dunia hiburan khususnya industri filem India dikejutkan dengan berita penyanyi legenda India, SP Balasubrahmanyam yang meninggal dunia akibat Covid-19 hari ini.

Beliau disahkan meninggal dunia pada usia 74 tahun petang tadi selepas kritikal akibat jangkitan pandemik global itu.

Beliau telah menyanyikan lebih 40,000 lagu dalam industri sinema selama 50 tahun lalu di India dan memegang rekod dunia bagi pencapaian dalam dunia seni itu.

Beliau sebelum itu telah dimasukkan dalam Unit Rawatan Rapi (ICU) sejak disahkan positif Covid-19 sejak beberapa minggu lalu.

Beliau telah dipantau rapi dengan bantuan pernafasan oksigen.

Sejak seminggu lalu, prestasi kesihatannya semakin merosot sebelum dilaporkan menunjukkan perkembangan positif untuk sehari dua lalu.

Bagaimanapun hari ini dunia hiburan dikejutkan dengan berita pemergian beliau.

Jutaan takziah mula membanjiri media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya membabitkan peminat beliau dari India, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Kanada, United Kingdom, Australia dan juga Amerika Syarikat.

Perdana Menteri India, Narendra Modi yang terkejut dengan berita menyedihkan itu turut merakam takziah kepada keluarga mendiang sambil menyifatkan pemergian penyanyi legenda itu sebagai satu kehilangan besar.

SP Balasubrahmanyam lebih dikenali sebagai SPB dengan nama manja dalam kalangan peminat serta singing moon memulakan kariernya di Tamil Nadu sebagai penyanyi pada tahun 1969 untuk filem lakonan MGR sebelum meneruskan nyanyian di industri filem Telugu dan juga Bollywood pada era Ambithab Bachan dan beberapa pelakon lain dalam industri sinema.

Malah stesen radio termasuk di RTM Minnal FM mendendangkan lagu-lagu mendiang sejak berita kematian mula diterima secara rasminya dari Tamil Nadu.

Peminat juga mula berkongsi dan memuat naik lagu-lagu terbaik beliau penghujung abad 20 sehingga kini dalam media sosial beserta doa masing-masing supaya mendiang tenang di sana.

SPB telah merentasi zaman dan beberapa generasi sehingga kini dan turut mendendangkan lagu moden di bawah arahan komposer tersohor dunia dari India A.R.Rahman.

Penampilan sulung beliau dalam dunia Bollywood adalah pada tahun 1981 menerusi lagu bertajuk Ek Duuje Ke Liye (We Are Made For Each Other)’.

Beliau turut pernah menyanyikan lagu untuk filem lakonan superstar Bollywood Salman Khan serta untuk puluhan filem Superstar Rajnikanth khususnya dalam filem seram Chandramukhi dan juga Sivaji the Boss.

Kerajaan India mengiktiraf sumbangan beliau dalam dunia hiburan dan sinema India dengan menganugerahkan dua anugerah tertinggi di negara itu iaitu bergelar Padma Shri pada 2001 dan Padma Bhushan pada 2011.- MalaysiaGazette