Oleh HASSAN ABDUL KARIM

SAYA menerima satu kiriman WhatsApp yang mengandungi satu tangkap layar Facebook berkenaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia kita.

Dalam screen shot itu ada satu tulisan ringkas berkenaan latar belakang Ismail Sabri semasa zaman beliau seorang pelajar. Penulis itu bernama Andrew Peris yang mengaku beliau adalah rakan sekolah Ismail Sabri di Kuantan.

Saya dapati beberapa fakta penting dalam tulisan Andrew Peris itu tidak betul. Saya tahu fakta-fakta itu salah kerana saya kenal Ismail Sabri dan tahu sedikit sebanyak latar belakangnya.

Mula-mula saya tak ambil peduli. Tetapi apabila saya teliti betul-betul tulisan Andrew Peris itu, saya yang dilatih sebagai seorang peguam nampak ada niat tidak baik si penulis.

Dalam bahasa Inggeris dan istilah undang-undang ada niat jahat atau “malice” dalam tulisan Andrew Peris itu.

Si penulis yang saya tidak kenal itu, sama ada nama sebenarnya Andrew Peris atau itu nama palsu, saya lihat ada niat untuk menghina, mencemuh, mempelekehkan Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menteri kita sekarang.

Kalau saya ambil sikap tidak peduli tentang perbuatan buruk itu terhadap Ismail Sabri, maka saya rasa saya telah melakukan satu “omission” atau satu kegagalan kerana membiarkan fakta palsu yang memburuk-burukkan latar belakang pencapaian akademik Perdana Menteri kita sekarang.

Saya perlu menjelaskan siapa saya dalam hal ini dan kenapa campur tangan soal seperti ini. Saya seorang ahli politik pembangkang di Parlimen dan Ismail Sabri adalah Perdana Menteri Malaysia. Dari segi politik kami adalah bertentangan pihak. Kami bukan bermusuhan, tetapi kami bersaing hebat.

Kalau Andrew Peris hendak mengkritik Ismail Sabri kerana kegagalan pentadbirannya atau kelemahan beliau sebagai seorang Perdana Menteri. Itu adalah wajar dan hak Andrew Peris berbuat demikian di bawah undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 10 hak rakyat bersuara.

Malah, kritikan saya sebagai seorang Ahli Parlimen pembangkang terhadap Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri lebih tajam dan lantang, kadang-kadang tanpa belas kasihan.

Tetapi itu tidak ada kena mengena dengan peribadi. Bukan serangan peribadi terhadap Perdana Menteri. Yang saya kritik adalah dasar-dasar kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang saya anggap silap, tidak sesuai dan ternyata gagal, misalnya.

Tetapi apabila ada orang seperti Andrew Peris yang menulis dengan fakta silap dan palsu dengan niat jahat untuk memalukan Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri lebih 32 juta rakyat Malaysia sekarang, maka saya perlu betulkan fakta-fakta itu.

Saya tidak mahu rakyat Malaysia percaya dengan fakta palsu dan jahat yang diuar-uarkan Andrew Peris seolah-olah Perdana menteri kita sekarang ini seorang yang bodoh, pencapaian akademik yang rendah, dapat belajar di universiti kerana dasar kroni atau pilih kasih.

Saya kenal Ismail Sabri Yaakob dan keluarganya. Abang Ismail Sabri iaitu Kamarazaman Yaakob adalah kawan baik saya sejak kami di Universiti Malaya. Saya pernah jadi guru dan kemudian Pengetua sebuah kolej bernama Jaya Akademi di Kuala Lumpur yang dimiliki oleh Kamarazaman Yaakob.

Ketika itu Ismail Sabri adalah pelajar Tingkatan Enam kami di Jaya Akademi yang dimiliki oleh abangnya sendiri. Selain itu, Ismail Sabri pernah tinggal serumah dengan saya di Kampung Chubadak, Sentul dan di Kuala Lumpur ketika beliau menjadi mahasiswa Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya.

Di dalam tulisan Andrew Peris beliau menyatakan: “ …His (Ismail Sabri Yaakob) LCE results were poor so he went to a vocational school in Form 4. He flunked his SPVM and went to a private school to resit his exams.”

Fakta dinyatakan Andrew Peris itu tidak betul. Ada moleknya saya ceritakan dari awal sejarah persekolahan Ismail Sabri.

Beliau asalnya bersekolah rendah Melayu di Sekolah Kampung Bangau, Temerloh, Pahang. Selepas darjah enam, Ismail Sabri masuk ke sekolah berasrama iaitu Sekolah Menengah Air Putih, Kuantan. Murid yang dipilih bersekolah di sekolah berasrama biasanya murid yang pandai.

Ismail Sabri yang berasal dari sekolah rendah aliran Melayu terpaksa melalui kelas peralihan atau remove class apabila di sekolah menengah. Dari kelas peralihan, Ismail Sabri terus melompat ke Tingkatan 2. Beliau tidak ke Tingkatan 1. Murid yang dibenarkan melompat dari Kelas Peralihan terus ke Tingkatan Dua tentunya bukan murid yang lembam dan bodoh.

Ismail Sabri lulus peperiksaan LCE (Lower Certificate Examination atau Sijil Rendah Pelajaran) aliran sekolah Inggeris. Beliau naik ke Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Teknik, Kuantan. Bukannya ke “vocational school” seperti yang ditulis oleh Andrew Peris. Ada perbezaan antara sekolah vokasional dengan Sekolah Menengah Teknik.

Selepas Tingkatan 5, Ismail Sabri terus menyambung pelajarannya ke Tingkatan 6 di Jaya Akademi, Kuala Lumpur, iaitu sebuah kolej swasta yang dipunyai oleh abangnya sendiri.

Kemudian Ismail Sabri menduduki peperiksaan STPM di Jaya Akademi dan lulus peperiksaan tersebut dengan cemerlang. Perkara ini berlaku di hadapan mata saya kerana saya Pengetua Jaya Akademi ketika itu.

Andrew Peris memfitnah Ismail Sabri apabila menyatakan dalam tulisannya bahawa Ismail Sabri dapat biasiswa untuk belajar undang-undang melalui ayahnya seorang kuat Umno di Pahang. Ini adalah fitnah dan palsu dan berniat jahat.

Saya kenal ayah dan ibu Ismail Sabri. Saya pernah bertemu Yaakob yang saya panggil Pakcik Yaakob. Saya pernah makan minum di rumahnya. Pakcik Yaakob ayah Ismail Sabri bukan orang kuat Umno. Dia rakyat biasa, mungkin bekas seorang penoreh getah.

Keluarga Ismail Sabri bukan orang senang. Mereka tidak miskin. Mereka ada kedai kecil di pekan Temerloh. Ibu Ismail Sabri berjualan keperluan harian dan buah-buah di kedai itu.

Saya pernah ke kedai itu. Apabila Pakchik Yaakob meninggal dunia di Temerloh, saya pinjam kereta seorang kawan untuk membawa Ismail Sabri pulang ke Temerloh di hari ayahnya meninggal dunia. Saya sempat ke tanah perkuburan di mana Pakcik Yaakob ayah Ismail Sabri dikebumikan. Saya boleh menjadi saksi ayah Ismail Sabri bukanlah seorang orang kuat Umno Pahang.

Ismail Sabri dapat masuk ke Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya adalah atas meritnya kerana keputusan STPM yang baik, bukannya kerana dasar kroni atau ada “cable”. Adalah satu tuduhan jahat Andrew Peris yang menuduh kemasukan ke Universiti Malaya berdasarkan kroni atau “pintu belakang” kerana si ayah orang kuat Umno.

Saya bekas pelajar Universiti Malaya boleh menyatakan sepanjang yang saya tahu pengambilan pelajar undang-undang di Universiti Malaya adalah terhad. Bermula dengan 50 orang pelajar pada tahun 1972 kemudian ketika zaman Ismail Sabri Yaakob jumlah pelajar Fakulti Undang-Undang adalah sekitar 100 orang.

Andrew Peris perlu sedar bahawa Universiti Malaya adalah universiti ulung di Malaysia. Universiti Malaya ada nama di Malaysia dan di dunia. Kita tidak boleh masuk belajar di Universiti Malaya jika kita tidak layak, apatah lagi ke Fakulti Undang-Undang.

Memang benar Ismail Sabri pernah menerima biasiswa. Semasa beliau di sekolah menengah, Ismail Sabri mendapat biasiswa RM25 sebulan atas dua sebab. Pertama, dia pelajar yang pandai dan sebab kedua, kerana dia dari keluarga susah, keluarga penoreh getah. Ayah dia bukan orang kuat Umno Pahang.

Ketika belajar di Universiti Malaya, Ismail Sabri mendapat pinjaman MARA. Beliau lulus dengan cemerlang sebagai pelajar Undang-Undang di Universiti Malaya dan kemudian ditauliahkan menjadi seorang peguambela dan peguamcara.

Saya pernah pergi ke pejabat guaman Ismail Sabri di Kuala Lumpur dan berasa bangga seorang kawan saya, sahabat se rumah dengan saya dan bekas murid saya telah berjaya menjadi seorang peguam.

Dengan tulisan ini saya harap saya telah dapat membetulkan fakta salah yang ditulis oleh Andrew Peris. Sekian. – MalaysiaGazette

Penulis, Hassan Abdul Karim adalah Ahli Parlimen Pasir Gudang dari PH – PKR.