Pendakwaan baru-baru ini menyatakan bahawa dakwaan Najib terhadap Mohd Nazlan, yang kini Hakim Mahkamah Rayuan, adalah percubaan terdesak untuk membatalkan perbicaraan kes itu.

Pada 21 April lepas, Mohd Nazlan membuat laporan polis berhubung artikel yang disiarkan oleh sebuah portal berita bertajuk ‘Judge Mohd Nazlan being investigated for unexplained RM1 million in his bank account’ yang mendakwa bahawa beliau telah disiasat berkaitan wang yang dipindahkan ke akaun banknya.

Mohd Nazlan telah menafikan dakwaan itu serta niat jahat untuk menjejaskan kredibiliti beliau sebagai Hakim Mahkamah Rayuan dan mengganggu sistem keadilan selain institusi kehakiman melalui artikel tersebut.