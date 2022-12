Lapan ekor anjing Unit Anjing Pengesan (K9) direhatkan seketika akibat kepenatan selepas terlibat dalam operasi mencari baki mangsa tanah runtuh di Father’s Organic Farm, Jalan Genting.

Daripada jumlah itu, enam ekor adalah milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) manakala dua lagi milik Polis Diraja Malaysia (PDRM).

