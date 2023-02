Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim), Sani Araby Al Kahery dipilih mewakili negara sebagai Chief de Mission.

