MENARIK DI MG FLASH

*Kes “Kutty”: Mahkamah Tetapkan 11 Sept Perbicaraan Babit Tun M vs Ahmad Zahid

*Siapa Kata Saya Bersara Daripada Politik? – Ismail Sabri Tak Merajuk

*Tiga Kem Dalam Pemilihan UMNO? Hanya Ada Satu Kem Saja – Ahmad Zahid

*Harga Tiket Pesawat Kekal Tinggi Namun Masih Munasabah – Tony Fernandes

*Terlantar Koma 6 Bulan, Penghantar Makanan Dapat Faedah Caruman Perkeso

* Keluar Tunai Atas Nama Pelanggan Pegawai Pemasaran Bank Direman

*MyKad Palsu RM300, 29 Warga Indonesia Ditahan

*Kriteria Sijil Halal Perlu Capai Penanda Aras

Ikuti Paparan Berita-Berita Menarik Di MG Flash

#malaysiagazette #mgflash #mgnews #mgtv #mgprihatin #skopmg #owh!mg

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv