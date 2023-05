“Saya berpendapat seharusnya kita di Malaysia, dengan insiden (tuntutan) ini dan mungkin pada masa hadapan dengan lebih banyak tuntutan, melihat kewujudan Akta baharu yang dipanggil Akta Imuniti Negara.

“Kita tidak ada Akta Imuniti Negara yang perlu ada hari ini.. bagi menimbangkan ini sebagai sebahagian daripada strategi yang perlu bagi menyediakan kita dalam merujuk kepada tuntutan tertentu,” katanya ketika menyampaikan ucaptama di Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023, hari ini.

Sementara itu Azalina turut menegaskan bahawa Perjanjian 1878 mahupun Pengesahan Penyerahan 1903 tidak menetapkan sebarang perjanjian timbang tara antara pihak asal serta kumpulan Sulu dan kerajaan Malaysia.

Beliau berkata dengan ketiadaan perjanjian timbang tara sebagai pra-syarat dan asas bagi mana-mana prosiding timbang tara, permulaan prosiding timbang tara yang dikatakan oleh pihak yang menuntut Sulu itu adalah tanpa asas.

Beliau berkata, ini disusuli dengan fakta bahawa pemberian Anugerah Akhir pada 28 Feb 2022 oleh Dr Gonzalo Stampa dalam prosiding timbang tara yang dikatakan dimulakan oleh pihak yang menuntut Sulu, adalah tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan di Malaysia.

Sementara itu menurut Bahagian Hal Ehwal Undang-undang Jabatan Perdana Menteri, Kolokium Antarabangsa 2023 adalah salah satu daripada banyak usaha proaktif kerajaan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang prosedur dan fakta undang-undang berhubung tuntutan kumpula mengaku waris Sulu itu terhadap rakyat dan kerajaan Malaysia.

“Kerajaan akan terus melibatkan semua pihak berkepentingan yang berkaitan di Malaysia untuk memastikan segala usaha telah dilaksanakan dalam menangani perkara ini dan dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Kolokium hibrid anjuran BHEU, Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC), dan Universiti Malaya (UM) itu menghimpunkan pengamal undang-undang kanan tempatan dan asing, pakar undang-undang, penimbang tara bertauliah serta ahli akademik untuk membincangkan perkara berkaitan isu ini.

Selain Azalina, Dekan dan Prof Undang-undang Komersial Antarabangsa, Fakulti Undang-undang Universiti Malaya Prof Dr. Jason Chuah menyampaikan syarahan pleno ‘Reviewing the Legal and Procedural Issues in the Sulu case’. – Bernama