Pengerusi Perikatan Nasional (PN), Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata berdasarkan pengalaman beliau selama lebih 50 tahun tidak pernah terlintas yang parti yang pernah dianggotainya suatu ketika dahulu akan bekerjasama dengan DAP dan PKR.

