Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Ahmad mengulas mengenai keputusan mahkamah memerintahkan bekas Ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamaruddin membayar RM10 juta kepada PKR kerana melanggar bon parti.

