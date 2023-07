Ketua Angkatan Muda Harapan Selangor, Danial Al-Rashid bercakap kepada media selepas melakukan himpunan mempertahankan Institusi Diraja di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam.

