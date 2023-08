Calon Barisan Nasional (BN) Dewan Undangan Negeri (DUN) Gombak Setia, Datuk Megat Zulkarnain Omardin menegaskan pihak lawan cuba menggunakan isu calon Menteri Besar Selangor untuk melaga-lagakan Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Harapan (PH).

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv