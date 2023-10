Ahli Parlimen PN-Tanjong Karang Datuk Dr. Zulkafperi Hanapi mendesak Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan meletakkan jawatan kerana gagal menangani isu kekurangan bekalan makanan asas seperti telur dan beras ketika berbahas di Dewan Rakyat, Rabu. – MG

