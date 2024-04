Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Baitul Mahabbah terletak di Nilai, Negeri Sembilan; Papar, Sabah dan Miri, Sarawak menempatkan kanak-kanak warga asing sama ada yang lahir di depot imigresen atau ditinggalkan ibu bapa masing-masing semasa operasi Jabatan Imigresen Malaysia (JIM).

