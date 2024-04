Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim PM memberi jawapan spontan ketik ditanya media ketika menghadiri jamuan hari raya dan solat Jumaat di Masjid Bandar Utama Batang Kali, Hulu Selangor sebentar tadi.

