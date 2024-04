Menteri Komunikasi merangkap Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Fahmi Fadzil, berkata keputusan pembatalan pembinaan Lebuh Raya Petaling Jaya Dispersal Link (PJD Link Expressway) dibuat selepas pemegang konsesinya, gagal memenuhi enam daripada 11 syarat yang ditetapkan.

