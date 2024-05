Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, siasatan perlu dijalankan dengan telus sekiranya terdapat sebarang laporan mengenai penganugerahan kontrak Kerajaan Negeri Selangor kepada Asia Mobility Technologies Sdn Bhd yang diterajui suami Menteri Belia Dan Sukan, Hannah Yeoh.

