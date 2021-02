KUALA LUMPUR – Malaysia merangkul empat anugerah yang dipertandingkan dalam Majlis Anugerah Kraf Antarabangsa (ICA) 2020 yang diadakan di Bikaner House, New Delhi, India, semalam.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program anjuran Craft Village itu merupakan pengiktirafan sumbangan individu, tukang kraf, artisan, pereka bentuk dan organisasi dari seluruh dunia dalam pembangunan inklusif serta kelestarian dalam sektor kraf.

“Pengiktirafan ini adalah hasil komitmen dan kerjasama semua pihak terutamanya sokongan daripada rakan strategik yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta dalam membangunkan industri kraf tanah air,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Pada majlis itu, Insitut Kemahiran Tenun Pahang Diraja Tengku Ampuan Besar Meriam (IKTPD) memenangi kategori ‘Lifetime Achievement for a Government Representative’, Projek Kraf Komuniti Ku (KKK) Kampung Kepala Bendang, Sayong, Kuala Kangsar memenangi kategori ‘Craft Institute/Academy of the Year’ manakala Rahmi Bujang memenangi kategori ‘Village of the Year’

Selain itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dipilih sebagai pemenang bagi kategori ‘Lifetime Achievement for a Government Representative’ atas usaha berterusan dalam memartabatkan industri kraf Malaysia,”

Craft Village merupakan pertubuhan sosial dari New Delhi yang merupakan anggota Majlis Kraf Dunia – Asia Pacific (WCC-APR), Res-Arties (Belanda) dan Residency Unlimited (New York). – MalaysiaGazette