Menarik di MGFlash

*71 Peratus Pencarum KWSP Mungkin Bersara Pada Paras Kemiskinan

*Polis Hantar Hasil Siasatan Perarakan Replika Senjata Ke Pejabat Pendakwaan Negeri

*Remaja Tular Dimandikan Seperti Jenazah Mencuri Lagi, Dihantar Ke Sekolah Henry Gurney

*MPS Robohkan Penempatan PATI Di Cyberjaya

*PRN: BN Bertanding Guna Logo Sendiri

*Gempa Bumi: Dugaan Bertimpa Buat Pelarian Syria

Ikuti berita-berita MalaysiaGazette di MGFlash

#MalaysiaGazette #MGFlash #MGNews

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv