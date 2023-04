MELAKA – Melaka menyasarkan sifar kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pembangkang sebelum menguatkuasakan enakmen negeri berkaitan larangan bertukar parti di peringkat DUN.

Ketua Menteri, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh berkata, ketika ini, Melaka hanya mempunyai dua DUN pembangkang daripada keseluruhan 28 kerusi.

“Sekarang ini kita dah ada lebih 26 kerusi ADUN kerajaan. Kita (Barisan Nasional) menang 21 kerusi, lima daripada blok Pakatan Harapan (PH) iaitu empat DAP, satu Amanah.

“Saya mensasarkan menjelang sebelum Enakmen Akta Lompat Parti dibentangkan saya harap negeri Melaka ini zero pembangkang.

“Saya harap they want to cross the bridge come over to us… jadi kalau itulah berjaya, sayalah manusia paling gembira di Melaka,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap selepas Majlis Berbuka Bersama Media dan Exco di Ames Hotel Ayer Keroh, di sini malam ini.

Melaka mempunyai dua ADUN pembangkang daripada Perikatan Nasional (PN)

iaitu Dr Yadzil Yaakub bagi kerusi Bemban dan Dr Mohd Aleef Yusof (Sungai Udang).

Sehingga kini, hanya tujuh negeri menguatkuasakan undang-undang lompat partii aitu Selangor, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Kelantan dan Sarawak. – MalaysiaGazette.