KUALA LUMPUR – Berikut adalah senarai penuh calon Perikatan Nasional bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang.

N01 Penaga – Mohd Yusni Mat Piah (Penyandang, Pas)

N02 Bertam – Khaliq Mehtab Mohd Ishaq (Penyandang, Bersatu)

N03 Pinang Tunggal – Bukhari Ghazali (Pas)

N04 Permatang Berangan – Mohd Sobri Saleh (Pas)

N05 Sungai Dua – Muhammad Fauzi Yusoff (Pas)

N06 Telok Ayer Tawar – Azmi Alang (Bersatu)

N07 Sungai Puyu – Teo Chin Siang (DHPP)

N08 Bagan Jermal – Ong Chuan Jin (Bersatu, Bersekutu)

N09 Bagan Dalam – K.Jayaraman (DHPP)

N10 Seberang Jaya – Izzar Shah Arif Shah (Bersatu)

N11 Permatang Pasir – Amir Hamzah Abdul Hashim (Pas)

N12 Penanti – Zulkefli Bakar (Bersatu)

N13 Berapit – Lee Kok Keong (Gerakan)

N14 Machang Bubuk – Tan Hum Wei (Gerakan)

N15 Padang Lalang – D. Suresh (Bersatu, Bersekutu)

N16 Perai – R. Sivasuntaram (Gerakan)

N17 Bukit Tengah – Baljit Singh Jigiri Singh (Gerakan)

N18 Bukit Tambun – Tan Gia Wei (Gerakan)

N19 Jawi – Steven Koh (DHPP)

N20 Sungai Bakap – Nor Zamri Latif (Pas)

N21 Sungai Acheh – Zulkefli Ibrahim (Penyandang, Bersatu)

N22 Tanjung Bunga – Hng Chee Wey (Gerakan)

N23 Air Putih – Kong Cheng Ann (Gerakan)

N24 Kebun Bunga – Tan Zhen Zune (Gerakan)

N25 Pulau Tikus – Tang Ching Sern (Gerakan)

N26 Padang Kota – H’ng Khoon Leng (Gerakan)

N27 Pengkalan Kota – S Suthakaran (Gerakan)

N28 Komtar – Chia Kim Huat (Bersatu,bersekutu)

N29 Datuk Keramat – Heng See Lin (Gerakan)

N30 Sungai Pinang – Ng Fook On (Gerakan)

N31 Batu Lanchang – Mohd Aswaad Jaafar (Gerakan)

N32 Seri Delima – A. Mohan (bersatu bersekutu)

N33 Air Itam – Cheang Chee Gooi (Gerakan)

N34 Paya Terubong – Andrew Ooi Ghee Oon (Gerakan)

N35 Batu Uban – Mok Kok Onn (Gerakan)

N36 Pantai Jerejak – Oh Tong Keong (Gerakan)

N37 Batu Maung – Azahari Aris (Bersatu)

N38 Bayan Lepas – belum dimaklumkan

N39 Pulau Betong – Mohamad Shukor Zakariah (Bersatu)

N40 Telok Bahang – Muhamad Kasim (Bersatu)

— MalaysiaGazette