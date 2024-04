Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbuatan kaki tangan Jabatan Kastam dan Diraja Malaysia (JKDM) terbabit dengan rasuah di Kargo KLIA, Sepang , menyebabkan kerugian hampir RM2 bilion kepada negara.

