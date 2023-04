Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli berkata salah faham timbul kerana banyak syarikat yang muncul gagal bertahan dan melepasi halangan kerana terpaksa bersaing dengan produk yang sama dari luar negara.

