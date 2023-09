LONDON – Carian global telah dilancarkan untuk mencari salah satu instrumen paling ikonik di dunia – gitar bass Hofner milik Paul McCartney.

The Lost Bass Project merayu untuk mendapatkan maklumat tentang kehilangan “bass paling penting dalam sejarah”.

McCartney membeli instrumen itu pada harga 30 pound (AS$38) di Hamburg, Jerman, pada tahun 1961.

Tetapi ia hilang lapan tahun kemudian.

Gitar itu dikatakan dianggarkan mencecah 10 juta pound sekarang.

Ciri-ciri bass dalam muzik The Beatles pada tahun-tahun itu, termasuk hits Love Me Do dan She Loves You.

Nick Wass mengetuai projek pencarian Hofner dan telah bergabung tenaga dengan dua wartawan dalam cuba menyelesaikan “misteri terbesar dalam sejarah rock and roll”.

Dia telah bekerjasama secara meluas dengan McCartney dan menulis sebuah buku tentang Hofner 500/1 Violin Bass yang hilang.

Wass memberitahu, Beatle terkenal tentang gitar semasa perbualan baru-baru ini – dan bermula dari situlah kempen mencari gitar itu bermula.

Tidak jelas apa yang berlaku kepada instrumen itu, selepas The Beatles selesai penggambaran Get Back pada 1969, katanya.

“Tidak jelas di mana ia disimpan.

“Bagi kebanyakan orang, mereka akan mengingatinya… ia adalah bass yang menghasilkan Beatles,” kata Wass. – Agensi