Warga Palestin Abdallah Ismail atau lebih dikenali Abe Loh yang menetap di Kelantan berkongsi perkembangan terkini keluarganya di Gaza berikutan serangan Israel yang sehingga kini telah mengorbankan hampir 10,000 nyawa. Beliau ditemui Wartawan MalaysiaGazette di Kampung Pantai Cahaya Bulan PCB, Kota Bharu, Kelantan. – MG

