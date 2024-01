KUALA LUMPUR – Pasukan tercorot musim ini, Kelantan FC tidak layak bertanding dalam saingan Liga Super 2024-2025 selepas gagal memperoleh Lesen Kebangsaan pada tarikh akhir semalam.

Pengerusi badan bebas First Instance Body (FIB) Sheikh Mohd Nasir Sheikh Mohd Sharif berkata keputusan itu dibuat pada Mesyuarat Pelesenan Kelab Liga Bolasepak Malaysia (MFL) FIB yang diadakan secara dalam talian semalam.

Beliau berkata keputusan itu terpaksa dibuat selepas kegagalan Kelantan untuk melengkapkan dua Kriteria Kewangan di bawah subkriteria F.04 dan subkriteria F.11 sebelum tarikh akhir yang ditetapkan masing-masing pada 30 Nov dan 31 Dis.

Kriteria Kewangan di bawah subkriteria F.04 merujuk kepada No Payables Overdue Towards Employees, LHDN, KWSP, PERKESO & EIS – As At June, manakala sub-kriteria F.11 mengenai No Payables Overdue Towards Employees, LHDN, KWSP, PERKESO & EIS – As At August.

“Setelah gagal menyelesaikan Langkah Pertama dan Langkah Kedua pada 30 Nov dan 31 Dis 2023, maka Kelantan FC gagal untuk mendapatkan Lesen Kebangsaan bagi saingan Liga Super 2024-2025,” katanya dalam kenyataan MFL hari ini.

Bagaimanapun, Sheikh Mohd Nasir berkata Kelantan diberi peluang untuk mengemukakan rayuan kepada Badan Rayuan Pelesenan Kelab MFL sebelum 5 petang, 8 Jan ini terhadap keputusan FIB yang menolak permohonan mereka mendapatkan Lesen Kebangsaan.

Skuad The Red Warriors yang terpalit masalah kewangan musim ini menamatkan saingan Liga Super 2023 pada kedudukan tercorot dengan mengumpul lapan mata selepas tewas dalam 22 perlawanan dan meraih masing-masing dua keputusan menang dan seri. – BERNAMA