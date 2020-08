KUALA LUMPUR – “So ironi, cakap pasal rakyat susah tapi tayang bawa kereta berjuta.”

Itu ciapan cucu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Adam Mukhriz di Twitternya baru-baru ini dengan memuatnaik video Tunku Mahkota Johor (TMJ) memandu kereta mewah baru-baru ini.

Ia sebagai respon kepada Tunku Ismail Sultan Ibrahim terhadap hasrat Mahathir yang mahu menubuhkan parti politik baharu.

Bagaimanapun, TMJ membalasnya di Twitter.

“Beli pakai duit sendiri. Bukan ambil duit rakyat macam your boss. What atau how much your boss bagi sumbangan kepada rakyat selama ini kalau nak dibandingkan dengan sumbangan Keluarga DiRaja Johor kepada rakyat?” soal TMJ.

Selain Adam, seorang lagi cucu Mahathir, Serena juga seakan-akan mempersoalkan TMJ dengan ciapan di Twitternya; “Where did u get ur money boss?”

Kali ini TMJ membalasnya dengan memuatnaik keratan akhbar mengenai keturunannya pernah menghadiahkan kapal terbang kepada British pada tahun 1885.

“Alhamdulillah, berkat berniaga since 1885, we’re blessed by good fortune. Even hadiahkan Brit Govt aeroplanes before yr grandfather was born. Now may i knw how yr fam became so rich? Just a ? because I dream of being as rich as yr Fam. I hope they wld be so kind to teach me.” tulis TMJ.

Ciapan TMJ itu mendapat perhatian ramai netizen di Twitter.- MalaysiaGazette