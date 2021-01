KUALA LUMPUR – Kekurangan buruh memberi kesan yang lebih parah berbanding dengan penurunan harga global, baik kepada estet mahupun pekebun kecil, menurut kajian Institut Penyelidikan Khazanah (KRI).

Ia menjelaskan, mengikut dapatan kajian ‘Implications of the Dominant Shift to Industrial Crops in Malaysia: System Dynamic Model of Industrial Crops’ yang baharu diterbitkannya, pengurangan buruh sebanyak 30 peratus daripada paras semasa akan menyebabkan pengeluaran menurun hampir separuh.

“Pengurangan sebanyak 80 peratus akan menyebabkan keruntuhan sistem kerana pengeluaran hanya mencapai satu perlima daripada paras biasa,” menurut KRI dalam kenyataan hari ini.