KUALA LUMPUR – UMNO sukar untuk mendapatkan semula kepercayaan orang Melayu pada masa hadapan jika masih terus berhalusinasi dalam melakukan reformasi dan gagal memberikan kejelasan dalam pembaharuan yang dilakukan.

Bekas Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohammad berkata, UMNO bukan lagi ‘grand’ sebaliknya sebuah parti ‘tua’ khusus untuk orang Melayu.

Beliau yang juga Ahli Parlimen Simpang Renggam berkata, dalam mereformasikan UMNO dan Barisan Nasional, rakyat mesti melihat harapan dalam kepimpinannya dan menjadikan kebebasan bersuara dan kritikan membina lebih sebagai sumber kekuatan dan bukannya tanda ancaman atau kelemahan.

Sehubungan itu, Hasni menegaskan peranan UMNO atau Barisan Nasional harus terus menyokong kestabilan Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya dalam pilihan raya negeri akan datang.

“Walaupun UMNO tidak memperoleh kemenangan besar dalam pilihan raya negeri, Kerajaan Perpaduan tidak seharusnya dilihat sebagai di bawah ancaman ketidakstabilan. Sebaliknya, kepimpinan UMNO yang akan berhadapan dengan penelitian yang berat,” katanya dalam hantaran di Facebook.

Pandangan beliau itu dikongsikan daripada forum yang dihadiri bertajuk ‘Governing in the Shadow of UMNO’s Long Rule: Anwar Ibrahim’s Formula and Prospects for Reform’ anjuran ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Forum ini dikendalikan oleh Dr Lee Hwok Aun (ISEAS-Yusof Ishak) dan Dr Kai Ostwald dari Sekolah Dasar Awam dan Hal Ehwal Global Universiti British Columbia.

Mengulas mengenai cabaran yang dihadapi kerajaan pimpinan Anwar, Hasni berpendapat perdana menteri itu harus bertindak dan bertindak sebagai ‘penstabil’ kepada sebarang masalah berbangkit yang boleh menggugat kestabilan kerajaan.

Pada masa yang sama, peranan institusi diraja, khususnya Yang di-Pertuan Agong, akan sentiasa diperlukan untuk menyemai kepastian dan kestabilan dalam realiti politik baharu Malaysia.

Hasni berkata, konsep Malaysia Madani yang digembar-gemburkan oleh Kerajaan Perpaduan tidak datang dengan hala tuju ekonomi dan sosial yang sangat diperlukan untuk Malaysia dalam menyelesaikan isu-isu ekonomi struktur yang berlarutan, seperti ringgit yang semakin lemah, subsidi yang melambung dan bil import yang ditanggung kerajaan. – MalaysiaGazette